مصرع عامل سقط من أعلى نخلة في القليوبية

لقى عامل زراعى بالقليوبية مصرعه متأثرا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ، جراء سقوطه من أعلى نخلة أثناء قيامه بحصاد ثمارها بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بسقوط شخص من أعلى نخلة أثناء قيامه بحصاد ثمارها بمنطقة القلج دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ربيع أ م"، 48 سنة، عامل زراعى، إثر سقوطه من أعلى نخلة أثناء قيامه بحصاد الثمار بها، وإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ، وجرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.



وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفى عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، واستدعاء أهلية المتوفى لسماع أقوالهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.