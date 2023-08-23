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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقا لأمين شرطة لاتهامه بإنهاء حياة زميله وإصابة 3 آخرين بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمي الشاهد، وتامر عادل حجازي، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوف، وأمانة سر عاصم طايل، بالإعدام شنقا لأمين شرطة لاتهامه بإنهاء حياة زميله وإصابة 3 آخرين بالقناطر الخيرية .

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وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ۲۹۹٦٢ لسنة ۲۰۲۱ جنايات مركز القناطر الخيرية المقيدة برقم ٤٠١٣ لسنة ٢٠٢١ كلى جنوب بنها، فى ١٧ / ٨ / ٢٠٢١ ، تتهم النيابة " حسن ف.ر" ٤٧ سنة أمين شرطة مقيم فى البرادعة مركز القناطر الخيرية القليوبية.


وأنهى المتهم عمداً حياة المجنى عليه " محمد سند محمد السعيد " أمين الشرطة المعين حراسة لسراي نيابة القناطر الخيرية من غير سبق إصرار أو ترصد بأن توجه صوبه قاصداً إزهاق روح وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً "بندقية آلية أميرية وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة النارية التي استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.


وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في إنهاء حياة المجنى عليه " محمد س.ا " أمين الشرطة المعين حراسة لسور سجن القناطر - عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن توجه صوبه قاصداً إزهاق روح وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً "بندقية آلية أميرية وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه وابلاً من الأعيرة النارية التي استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي كادت أن تؤدى بحياته ، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .


كما شرع في إنهاء حياة المجنى عليهما  "  إبراهيم ق.ع" ، " نجاة ق.ع" عمداً ، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وأعد لذلك الغرض، أميرياً والسابق وصفه وما أن ظفر بهما حتى أطلق صوب الأول عياراً نارياً استقر في جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتي كادت أن تؤدى بحياته ، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى علية الأول بالعلاج وتمكن المجنى عليها الثانية من الفرار.


كما استعمل القوة والعنف مع موظفين عمومين هم:  عبد السلام كيلاني.م" ، " كريم ا.ج" وكيلي النائب العام بنيابة القناطر الخيرية - وكلا من: " محمد أ.ع" ، " محمد ص.ا" كاتبى التحقيقات بنيابة القناطر الخيرية، حال حمله لسلاحاً نارياً أميريا "بندقية آلية".

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