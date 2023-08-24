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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إحباط.. كريم فهمي عن أنباء انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

صدى البلد

شارك الفنان كريم فهمي، تعليقاً عن انتقال محمد صلاح، للدوري السعودي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب كريم فهمي “الناس اللي بتقول ان لو صلاح راح اتحاد جدة هيجيلهم احباط رهيب… أنا متفهم جدا وجهة النظر مش تقليل من شأن اتحاد جدة بالعكس لكن عشان صلاح غير من سيكولوجية الطموح في الشعب المصري فا مش مقبول انه يرجع خطوات و لكن لو فكرنا بمنظور  آخر هل هي خطوات للخلف أم للأمام؟". 

وتابع الفنان "احنا لسه مش عارفين… هل معظم نجوم العالم رجعوا خطوات ولا شايفين المستقبل في مكان جديد !!!!… كلها اسئلة وإجاباتها هنعرفها  كمان سنه او اتنين بالكتير، واتمني كل التوفيق للدوري السعودي واحييهم جدا… الاهم من كل ده الحفاظ علي كيان الاهلي و رجوع الزمالك و الاسماعيلي و المصري و الاتحاد و  الانديه الجماهيريه قبل فوات الاوان”. 

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تطورات جديدة في صفقة انتقال «محمد صلاح» لـ اتحاد جدة السعودي.. فيديو

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أكبر صفقة .. تفاصيل مهمة بشأن انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

من جانب اخر، قال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إدارة صندوق الاستثمار السعودي تتواجد حاليًا في لندن؛ لإنهاء صفقة محمد صلاح إلى اتحاد جدة في الوقت الحالي.

وعلّق الإعلامي أحمد موسى: من هنا لـ يوم الجمعة قد يكون هناك أنباء عن الوصول لاتفاق بين الجانب السعودي والإنجليزي ووكيل محمد صلاح، والأشقاء في السعودية لديهم حرص شديد للتواجد مع نجوم العالم في دوري روشن السعودي.

وواصل الإعلامي أحمد موسى: ربما يصدر بيان مشترك بين إدارة الاتحاد السعودي وإدارة ليفربول يوم السبت أو الأحد المقبل، ودفع أكبر رقم في تاريخ ليفربول عبر التعاقد مع محمد صلاح، ومن شهر لما قلت لمحمد صلاح انتقل للدوري السعودي ناس دخلوا شتموني؛ لأنه يستحق شارة الكابتن وليس فان دايك.

 

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