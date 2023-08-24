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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طلاب الثانوية الأزهرية دور ثان يؤدون امتحان الاستاتيكا واللغة الأجنبية الثانية في هدوء

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

يواصل طلاب المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس 24 أغسطس، أداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

ويؤدي طلاب الثانوية الأزهرية، امتحانات الدور الثاني، بالفترة الصباحية اليوم، في مادة  الاستاتيكا، للقسم العلمي، بينما يؤدي الطلاب امتحان الفترة المسائية في مادة الأدب والنصوص.

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كما يؤدي طلاب القسم الأدبي، امتحانات الدور الثاني، بالفترة الصباحية في مادة الصرف، ويؤدون امتحان الفترة المسائية في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وتشهد لجان امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية، هدوء وانتظام في كافة اللجان دون حدوث ما يعكر صفوها.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لخروجها في أفضل حال.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن التزام الطلاب بالتعليمات سيتيح لهم فرصة أكبر للتركيز والحل في جو مناسب، وأن الأزهر يعول عليهم كثيرا في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت من السبت  19 /8 /2023، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28 /8 /2023، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

المعاهد الأزهرية طلاب الدور الثاني الثانوية الازهرية الاستاتيكا

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