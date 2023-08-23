نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023.. رابط الاستعلام

يواصل طلاب الثانوية الأزهرية، الاطلاع على نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023، والتي تتيحها بوابة الأزهر الإلكترونية لجميع الطلاب المتظلمين على نتائجهم.

نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، الدخول على رابط نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023، والمنشور من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية لتمكينهم من الاطلاع على نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023.

وتستمر منظومة طعون الثانوية الأزهرية حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، والتي بدأت منذ الأول من أغسطس، وتتاح لطلاب الثانوية الأزهرية الذين يظنون أنهم ظلموا في نتيجتهم النهائية.

رابط نتيجة طعون الثانوية الأزهرية

ويهتم كثير من طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور، بالبحث عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية، للاطلاع على نتيجتهم، وتسهيلا على الطلاب، نقدم طريقة معرفة النتيجة من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية بالخطوات التالية:

- الدخول على رابط طعون الثانوية الأزهرية من هنا

- كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة

- بعد كتابة رقم الجلوس ستظهر نتيجة الطالب سواء نتيجة الطعون أن حالة طلبه لو كان قيد الدراسة.

طعون الثانوية الأزهرية

وفتح الأزهر الشريف، باب الطعون والتظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، اعتبارا من الأحد الموافق 30 يوليو ، ويستمر لمدة نهاية شهر أغسطس.

الثانوية الأزهرية

وتعمل منظومة طعون الثانوية الأزهرية، في كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يقدم الطالب الطعن بالمنطقة ويطلع على ورقة إجابته ونموذج إجابة المادة المتظلم فيها ، ويبدي ملاحظاته عليها، ثم تظهر نتيجة التظلمات خلال مدة 15 يوما من يوم التعرف على ورقة الإجابة.

وتبلغ قيمة رسوم الطعن أو التظلم على المادة الواحدة 100 جنيه، ويحق للطالب استرداد الرسوم التي دفعها في حالة تعديل الدرجة لصالحه.

كما أتاح الأزهر الشريف، إمكانية طباعة مستخرجات النجاح أو الرسوب فور اعتماد النتيجة ، وفي حالة رغبة الطلاب في الحصول على اعتماد وزارة الخارجية ، فعليهم التوجه إلى الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة.