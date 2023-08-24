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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامات تحذيرية قبل إصابتك بالسكتة الدماغية.. وأفضل الإسعافات الأولية لمواجهتها

علامات تحذيرية تشير
علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بالسكتة الدماغية

قال الدكتور حسن حسني، استشاري المخ والأعصاب، إن السكتة الدماغية تعتبر حالة طارئة وتتطلب رعاية طبية فورية. 

وأوضح استشارى المخ والأعصاب، من خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن بعض العلامات التحذيرية التي يجب مراقبتها، مقدمًا نصائح إسعافية في حالة الاشتباه بوجود سكتة دماغية والتى تشمل ما يلي:

 الدكتور حسن حسني استشارى المخ والأعصاب

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علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بالسكتة الدماغية

علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بالسكتة الدماغية

ضعف أو شلل في الوجه، الذراع، أو الساق 

قد يظهر ضعف مفاجئ أو فقدان الحركة في أحد جانبي الجسم، ويمكن ملاحظة ذلك عندما يبتسم الشخص ويكون وجهه غير متناظر أو عندما يحاول رفع كلا الذراعين ويجد صعوبة في القيام بذلك.

صعوبة في النطق أو فهم الكلام 

قد يجد الشخص صعوبة في الكلام، يتلعثم، أو ينطق كلمات غير مفهومة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يجد الشخص صعوبة في فهم الكلام المنطوق من قبل الآخرين.

صعوبة في الرؤية 

قد يلاحظ الشخص تغيرًا في رؤية أحد العينين أو في كليهما. قد يكون هناك ضبابية أو عدم وضوح في الرؤية، أو فقدان حقل الرؤية في أحد العينين.

صداع حاد ومفاجئ 

قد يصاحب الصداع السكتة الدماغية ويكون شديدًا ومفاجئًا دون سبب واضح.

دوار حاد أو فقدان التوازن

يمكن أن يحدث دوار حاد يؤدي إلى فقدان التوازن وصعوبة في المشي.

إسعافات أولية للسكتة الدماغية 

علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بالسكتة الدماغية

وناشد استشارى المخ والأعصاب، المرضى قائلاً "إذا كنت تشتبه في وجود سكتة دماغية، يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

  • استدعاء خدمة الطوارئ فورًا وأبلغهم بالاشتباه في حالة سكتة دماغية.
  • لا تحاول الانتظار أو الذهاب بمفردك إلى المستشفى، فالعلاج السريع يمكن أن يحسن فرص النجاة والتعافي.
  • ضع الشخص في وضعية مستلقية مريحة ولا تعطه أي أدوية قبل استشارة الطاقم الطبي.
  • قدم الدعم النفسي والمعنوي للشخص المصاب وحاول الحفاظ على هدوئه.

يذكر أن السكتة الدماغية تعتبر حالة طبية طارئة، وتحتاج إلى رعاية طبية سريعة للحد من الأضرار وتحسين فرص النجاة والتعافي.

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علامات تحذيرية قبل إصابتك بالسكتة الدماغية.. وأفضل الإسعافات الأولية لمواجهتها

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