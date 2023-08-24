ركود الاقتصاد الأمريكي.. انخفاض كبير في أسعار الدولار عالميا |تفاصيل

تراجعت أسعار الدولار، اليوم الخميس، في الأسواق العالمية، حيث تكبد الدولار خسائر مقابل العملات الآسيوية بعد أن ألقت بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع بظلالها على التوقعات المتعلقة بـ أسعار الفائدة ودفعت عوائد سندات وزارة الخزانة الأمريكية للانخفاض قبيل الاجتماع في جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية الكبرى.

وأظهرت بيانات شهر أغسطس التي صدرت أمس الأربعاء، أن نمو النشاط التجاري في الولايات المتحدة كان الأضعف منذ فبراير، إذ يبدو أن الاقتصاد الأمريكي بدأ في الدخول إلى مرحلة الركود.

وأظهرت استطلاعات أن إنتاج الصناعات التحويلية في أوروبا استمر في الانكماش وتراجع نشاط الخدمات ليستقر اليورو عند 1.0866 دولار في آسيا.

ولا يزال مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، مرتفعًا خلال الشهر لكنه انخفض بنحو 0.2% أمس الأربعاء واستقر عند 103.39 خلال التعاملات الآسيوية.