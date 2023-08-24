استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الخميس

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم /الخميس/ في البنوك المصرية.

وعالميا، تكبد الدولار خسائر مقابل العملات الآسيوية اليوم، بعد أن ألقت بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع بظلالها على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة، في حين استقر اليورو عند 1.0866 دولار في آسيا.

وتراجع الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.5968 دولار، وكذلك الين إلى 145.17 مقابل الدولار.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية ارتفاعا ما بين 6 - 4 قروش شراءً وبيعًا في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.39 جنيه للشراء و33.54 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.50 جنيه للشراء، 33.66 جنيه للبيع.



وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.34 جنيهًا للشراء، و33.46 جنيه للبيع.

في حين، سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 7 - 9 قروش شراء وبيعًا في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 39.07 جنيه للشراء و39.27 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.20 جنيه للشراء و39.39 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.96 جنيه للشراء و39.10 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.17 جنيه للشراء و100.12 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.