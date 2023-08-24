مانشيني مديرا فنيا لـ منتخب السعودية براتب خيالي.. صحيفة إيطالية تكشف التفاصيل

أكد تقرير صحفي، توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى اتفاق مع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني لقيادة منتخب السعودية.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن الاتحاد السعودي يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العقود مع مانشيني، ومن الإعلان رسميا عن توليه تدريب منتخب السعودية حتى كأس العالم 2026.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن مانشيني سيحصل 30 مليون دولار سنويا من الاتحاد السعودي، وسينضم إليه في الجهازين الفني، أندريا جالياردي وليلي أوريالي الذي يملك تجارب العمل في الإدارة الرياضية بعدد من الأندية الإيطالي وعدد من المدربين الكبار.



وأشارت إلى أن مانشيني سيصل السعودية رفقة جهاز مكون من 10 أفراد ويتم الآن صياغة العقود استعدادا للتوقيع.

يذكر أن مانشيني أعلن مؤخرا استقالته من تدريب منتخب إيطاليا.