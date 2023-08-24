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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء يستعرض آليات المشاركة بفئة المرأة

صدى البلد

شارك السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي؛ في مؤتمر حق المرأة في القانون والمجتمع، وذلك بمشاركة نخبة من خبراء التنمية والإعلاميين والفنانين في المجالات المختلفة.

وفي بداية مشاركته وجه السفير هشام بدر الشكر لكل الفائزين بجميع الفئات في الدورة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خاصة الفئة الخاصة بمشروعات المرأة على مستوى كل المحافظات. 

كما وجه الشكر إلى الجهات شركاء النجاح في الدورة السابقة والحالية من المبادرة من الوزارات المختلفة وزارة الاتصالات والبيئة، والهجرة، والتنمية المحلية، والمجلس القومي للمرأة، وكل محافظات الجمهورية.

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واستعرض السفير هشام بدر أهداف وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية وخاصة فئة المشروعات المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، مناشدا السيدات المشاركات بالمؤتمر، التقدم بمشروعاتهن والمشاركة في المبادرة قبل غلق باب التقدم أول سبتمبر المقبل لما لهن من دور ملموس وواضح في العمل المناخي. 

كما حث جميع المشاركين بالدورة الحالية على سرعة استكمال طلبات الترشح الخاصة بهم حتى يتسنى لهم الحصول على فرصة المشاركة في المؤتمر الوطني بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة المحافظين وكذلك المشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بدبي.

وأوضح السفير هشام بدر أنه من حق كل سيدة المشاركة من كل المحافظات بمشروعها الذي يخدم أهداف تمكين المرأة ويضع حلولا لتغير المناخ ومشكلات البيئة، وأن يكون هذا المشروع أخضر وذكي، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات المشاركة بقنة المرأة في دورتها الأولى وصل إلى أكثر من 1000 مشروع من إجمالي نحو 6300 مشروع مشارك بكل فئات المبادرة، وهو ما يعكس اهتمام المرأة المصرية بجميع المحافظات ووعيها بمشكلات البيئة وتغير المناخ.
وأشار السفير هشام بدر إلى مجموعة التدريبات والورش التي عقدتها المبادرة سواء في المحافظات أو أونلاين على منصاتها الإلكترونية المختلفة، لافتًا إلى الشراكة مع عدد من الجهات المختلفة في الدورة الثانية من المبادرة ومنها وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة، والهجرة والتضامن الاجتماعي.

كما استعرض السفير هشام بدر الفئات المختلفة لجائزة مصر للتميز الحكومي والتي تتضمن فئة خاصة بتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، موضحًا أن الجائزة تهدف بشكل أساسي إلى تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية من أجل المساهمة في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي.
وخلال فعاليات المؤتمر تم تكريم السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.
 

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