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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 2,9% نسبة صادرات مصر من التجارة الإلكترونية عام 2021

التجارة الخارجية
التجارة الخارجية

استحوذت مدينة هونج كونج الصينية، علي المرتبة الأولي علي مستوي العالم في البلدان الأعلي نسبة من صادرات التجارة الإلكترونية بمعدل نمو بلغ  61,2% خلال الفترة  من 2011-2021 و نسبة 57,5% بالنسبة للواردات.

 

وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء  عبر دراسة "تطور التجارة الالكترونية فى مصر خلال الفترة (2011-2021)"، إن مصر جاءت  فى المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع.

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وارتفعت من 0,2% الى 2,9% خلال الفترة (2011-2021)، وأيضا تأتى مصر فى المرتبة الأولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 3,5% إلى 4,8% خلال الفترة (2011-2021).


واحتلت مصر المركز 109 عالميا و المركز 13 على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

ووصلت الإمارات والسعودية فى المراتب الأولى على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتلا المراكز 37 و 49على الترتيب على مستوى العالم.


وجاءت ليبيا والمغرب فى المراتب الأخيرة قبل مصر على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتلا المراكز 85 و 95 على الترتيب على مستوى العالم.


بلغ عدد المشتركين في الهاتف الثابت من 11 مليون مشترك بينما بلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول 103,5 مليون مشترك عام 2021.


بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول 63,4 مليون مستخدم ، وبلغ عدد مشتركي USB Modem 2,1 مليون مشترك عام 2021 و عدد مكاتب البريد الحكومية 4194 مكتب عام 2021.

التعبئة العامة والاحصاء اخبار مصر نشرة التجارة الخارجية التجارة الإلكترونية مال واعمال واردات وصادرات Finance Real Estate

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