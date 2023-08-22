بدء امتحان الإحصاء بلجان الدور الثاني للثانوية العامة وتداول الأسئلة عبر تليجرام

يؤدي الان طلاب الثانوية العامة امتحان الإحصاء في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية

وبمجرد توزيع اوراق اسئلة امتحان الاحصاء في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية بدأت جروبات الغش على تليجرام في تداول صور الاسئلة استعدادا لبدء عملية الغش الالكتروني المعتادة على تليجرام

وكان قد ادى الطلاب امتحان الاقتصاد في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لمدة ساعة ونصف فقط ، من التاسعة صباحا حتى الساعة 10:30 صباحا .

ويؤدي الان الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، امتحان الإحصاء .

ويستمر زمن الإحصاء في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لمدة ساعة ونصف من 11 صباحا حتى 12:30 ظهراً

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.