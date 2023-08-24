مصرع خمسيني وإصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بسوهاج

لقي خمسيني مصرعه بينما أصيب 3 أشخاص من بينهم طالبة بكلية الطب جامعة المنصورة؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج- البحر الأحمر"، قبل صينية أسيوط بـ5 كم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده مصرع شخص في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج- البحر الاحمر"، قبل صينية اسيوط بـ5 كم، ووجود جثة ومصابين.

وبالإنتقال والفحص تبین انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج البحر الاحمر قبل صينية اسيوط بحوالي 5 كيلو؛ بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

ونتج عن الحادث مصرع "ي.أ.م- 59 سنة"، وإصابة كل من “أ.م.ع- 22 سنة- طالبة بكلية الطب جامعة المنصورة- بكسر مضاعف بالساق اليسري، و”م.ص.ف"- 41 سنة- دكتور بكلية الهندسة جامعة المنصورة- باشتباه كسر بالساق الأيسر وجرح باليد، والمدعو م.ع.م- 25 سنة- طالب بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة".

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.