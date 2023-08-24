ملايين السيدات يعانين من تساقط الشعر حول العالم.. خبيرة تكشف فوائد البلازما التجميلية

أصبح تساقط الشعر، مصدر إزعاج لأعداد متزايدة من النساء والفتيات، فهنالك 35 مليون رجل و21 مليون امرأة يعانين هذه المشكلة في العالم.

ويمكن لهذه المشكلة أن تبدأ في أي عمر عند النساء وكذلك الرجال يصابون بتساقط الشعر حيث يخسر 40% منهم شعرهم وتوفر البلازما التجميلية حلا فعالا لتلك المشكلات.. فكيف تتم ومن يمكنه استخدامها؟

فوائد البلازما للشعر:

اكدت خبيرة التجميل وعلاج الشعر والبشرة في تصريحات خاصة لصدي البلد ان هناك نوعين بلازما بلازما تجميله وبلازما علاجيه والبلازما التجميليه بها نسبه علاج حيث انها تفرد الشعر بدون فورمالين فقط باالاحماض وهذه المادة مستخلصه من البرازيل.



واضافت ان البلازما تعمل على حل مشاكل الشعر الهايش والمقصف والكيرلي ، والذي يتساقط بشكل كبير ، ويعد البلازما هو الحل الأمن والمثالي لتطويل وتكثيف الشعر وفرد وإنباته ..وملئ الفراغات



واشارت مي عنتر انه من فوائد جلسات البلازما للشعر ،فرد الشعر

تغذية فروة الرأس وإيصال الدم لها بوفرة أيضا تعمل على ،تخفيز إفراز الكولاجين في فروة الرأس ليساعد على تحفيز نمو بصيلات شعر جديدة ،تقوية بصيلات الشعر ،زيادة كثافة الشعر ،إيقاف تساقط الشعر ، تسرع نمو الشعر القصير

وأوضحت خبيرة التجميل أن البلازما تقوم بتحسين تدفق الدم لبصيلات الشعر والشعيرات الدموية التي تغذي فروة الرأس، كما أنها غنية بالبروتينات التي تعد من المكونات الأساسية للشعر، وبالتالي تحفز نموه وتقويه، فهي تعمل على تحفيز الدورة الدموية وتعزز إنتاج بصيلات ونمو الشعر مجدداً ، حيث انه يضاف عليها مواد علاجيه مثل الأولابليكس الامريكي الطي يصلح الشعر التالف الذي يحتاج الي قص واعادته الي الحياة مرة اخري ، و يعالج الشعر جيدا ويعيد روابط الشعر ، وهناك كرياتين علاجي و كولاجين طبيعي وبها ماده حمايه لفروة الرأس أثناء الجلسة ، وتعمل البلازما التجميلية على منع سقوط الشعر وينمو بشكل قوي .. كما تعمل البلازما على تحفيز وتجديد الخلايا فى فروة الرأس وتجديد الخلايا المسؤولة عن توليد الشعر من جذوره، ما يؤدي إلى ظهور شعر جديد في المناطق التي ليس بها شعر خفيف بسبب عوامل وراثية أو هرمونية.

وأضافت أنه لا يوجد أي أضرار للبلازما ويمكن عملها بطريقة آمنة وصحية ليست بها مشاكل على الإطلاق.