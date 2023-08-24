الأمين العام للأمم المتحدة: التحديات العالمية الراهنة تعوق أهداف التنمية المستدامة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن العالم يواجه تحديات وجودية، وأزمة المناخ تخرج عن المسار، وتزداد المخاطر حول العالم، منها “الفقر، والمجاعة وانعدام المساواة”.

الأمين العام للأمم المتحدة:يجب العمل من أجل إحلال السلام



وأضاف “جوتيريش”، خلال كلمته في قمة البريكس، أنه يجب العمل من أجل إحلال السلام والاستقرار، لافتاً إلى أن أوروبا في نهاية القرن الماضي كانت تعد متعددة الأقطاب و لكنها كانت تفتقد للأليات المتعددة الأقطاب، و أدى ذلك إلى الحرب العالمية الأولى.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن التحديات العالمية الراهنة تعوق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أنه يجب زيادة العمل لمكافحة التغير المناخي، وللعدالة المناخية.