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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمين العام للأمم المتحدة: التحديات العالمية الراهنة تعوق أهداف التنمية المستدامة

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن العالم يواجه تحديات وجودية، وأزمة المناخ تخرج عن المسار، وتزداد المخاطر حول العالم، منها “الفقر، والمجاعة وانعدام المساواة”.

 الأمين العام للأمم المتحدة:يجب العمل من أجل إحلال السلام


وأضاف “جوتيريش”، خلال كلمته في قمة البريكس، أنه يجب العمل من أجل إحلال السلام والاستقرار، لافتاً إلى أن أوروبا في نهاية القرن الماضي كانت تعد متعددة الأقطاب و لكنها كانت تفتقد للأليات المتعددة الأقطاب، و أدى ذلك إلى الحرب العالمية الأولى.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن التحديات العالمية الراهنة تعوق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أنه يجب زيادة العمل لمكافحة التغير المناخي، وللعدالة المناخية.

 

أمم المتحدة أزمة المناخ التحديات العالمية التنمية المستدامة اوروبا

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