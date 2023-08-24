بعد حريق الغابات.. استئناف حركة السفن بمضيق الدردنيل بتركيا

أعلن وزير الغابات التركية استئناف حركة السفن، اليوم الخميس، في اتجاه واحد بمضيق الدردنيل التركي في الوقت الذي سيطر فيه رجال الإطفاء على حريق كبير بمنطقة تشاناكالي (جناق قلعة) بشمال غرب البلاد.

ويعد المضيق، الذي يربط بحر إيجه والبحر الأسود إلى الشمال، طريق شحن رئيسياً لسلع من بينها النفط والحبوب، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وكانت أكثر من 150 سفينة توقفت عند المدخلين الشمالي والجنوبي للدردنيل، مساء الأربعاء، للسماح للطائرات الهليكوبتر والطائرات باستخدام المياه لإخماد النيران.

أوقف رجال الإطفاء انتشار حريق غابات استمر يومين في شمال غرب تركيا، اليوم الأربعاء، وقالت السلطات إنه سيتم إعادة فتح الشحن جزئيا بعد توقفه في مضيق الدردنيل القريب.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحريق الذي أدى إلى عمليات إجلاء جماعية سيتم السيطرة عليه قريبا.

ويربط المضيق بين بحر إيجه والبحر الأسود، وهو طريق شحن رئيسي للسلع مثل النفط والحبوب.

وأعلنت هيئة المرور في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن حوالي 71 سفينة متجهة جنوبا ستستأنف النقل في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

وقال وزير الداخلية علي يرليكايا إنه تم إجلاء أكثر من 1200 شخص من تسع قرى من مسار الحريق الذي اندلع في إقليم تشاناكالي يوم الثلاثاء وأججته درجات الحرارة المرتفعة والهواء الجاف والرياح القوية.

وبحلول يوم الأربعاء، كان قد انتشر على مساحة حوالي 1500 هكتار (3700 فدان).

وأظهرت لقطات إخبارية ألسنة اللهب المشتعلة تجتاح بعض المنازل المهجورة والدخان المتصاعد في التلال التي يمكن رؤيتها من المناطق السكنية.

و قال وزير الصحة فخر الدين قوجة ، عملت طائرات هليكوبتر ومركبات برية طوال الليل لاحتواء الحريق تسبب في إصابة 83 شخصا بجروح غير محددة.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.