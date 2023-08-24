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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 54 طن منتجات غذائيه مغشوشة بالغربية

المضبوطات خلال الحملات
المضبوطات خلال الحملات التموينية

تمكنت إدارة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، من ضبط 54000  و 137 كيلو منتجات غذائيه (لحوم_ زيت زيتون_ ملح_ جنزبيل _شطة) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة 60000  عبوة سناكس ومقرمشات وشيبسي للاطفال منتهية الصلاحية.، 3406 عبوة مشروبات غازية كانز وعصائر منتهية الصلاحية ومعروضة داخل ثلاجات البيع المباشر للجمهور.

يأتي ذلك في اطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء،للسيطرة علي المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الادمي.
 

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 كما تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأوضحت المهندسة حنان عامر  فى إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء،  أن الدور الأساسى لهيئة سلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج،المصنع، الموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة. كما تهدف إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالإشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة


 

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الحملات المستمرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء الهيئة القومية التكنولوجي الرقابة على الاسواق الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية القومية لسلامة الغذاء برنامج جامعة الطفل هيئة سلامة الغذاء

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