بعد منعه.. لبنان تسمح بعرض فيلم باربي | تفاصيل

وافقت السلطات اللبنانية على عرض فيلم “باربي” ، بعد أن كانت قد اتخذت قرارًا بمنع عرضه منذ ما يقرب من أسبوعين ، بحسب جريدة النهار اللبنانية.

ووافقت السلطات اللبنانية علي عرض فيلم “ باربي ” ، بعد أن كانت قد اتخذت قرارًا بمنع عرضه منذ ما يقرب من أسبوعين.. وجاء القرار بعد أن شكلت السلطات اللبنانية لجنة من بعض الفنانين والمسئولين لمشاهدة الفيلم والبت في موقفه النهائي من العرض أو المنع .

وكشف القائمون علي فيلم باربي عن عرضه خلال الأيام القليلة القادمة، في سينمات I maX، وذلك لفترة محدودة .

ومن المقرّر أن يشهد العرض في تلك السينمات، مفاجأة إلى جمهوره، حيث ستتم إضافة مشهد فيما بعد نهاية التتير لأول مرة .

منذ انطلاق فيلم باربي في السينمات العالمية، حقق أكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد أقل من شهر على طرحه، والرقم في ازدياد مستمر ومن المتوقع أن يحقق نصف مليار جديد قريبا.

ويشارك مارجو روبي في بطولة فيلم Barbie ريان جوسلينج لكنه لم يخطف منها الأنظار رغم الإشادات التي تلقاها وترشيح النقاد المبكر له على قوائم الأوسكار المرتقبة.

تدور أحداث فيلم Barbie حول شخصية باربي التي تطرد من عالم باربي لأن صفاتها أقل من المعايير المطلوبة، فتبدأ رحلتها في عالم البشر في محاولة للعثور على سعادتها الحقيقية.