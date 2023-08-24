ليلى علوي تعتذر عن تكريم مهرجان المسرح التجريبي

كشفت الإعلامي سمير فقيه عن اعتذار الفنانة ليلى علوي عن تكريمها في مهرجان المسرح التجريبي وذلك عبر صفحته علي موقع فيسبوك .

وكان قد أعلن الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، عن قائمة أسماء المكرمين، في حفل افتتاح المهرجان لهذا العام، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

وتضم القائمة: النجمة المصرية ليلى علوي، والمخرج المسرحي ناصر عبد المنعم، والمخرج خالد جلال، ومهندس الديكور حازم شبل، والناقد الدكتور جلال حافظ (مصر)، ومن المكرمين العرب والأجانب في الدورة الثلاثين أيضا: سلطان البازعى "السعودية"، عواد علي (العراق)، محمد العامري (الإمارات)، Asiimwe Deborah (أوغندا)، Giles Foreman (إنجلترا).

وتقدم للمشاركة في في الدورة الـ30 للمهرجان 90 عرض مصري و87 عرض عربي و88 عرض أجنبي، تم اختيار 18 مسرحية منها للعرض في المسابقة الرسمية، وعرضا واحدا خارج المسابقة، ومن المقرر أن يقام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر 2023.

وكانت اللجنة العليا للمهرجان قد أعلنت عن اختيار مسرحية "تشارلى"، لتكون العرض المشارك في حفل الافتتاح، وهي عن سيرة النجم العالمي تشارلي شابلن، ويقوم بالدور الفنان محمد فهيم، وهو من كتابة د. مدحت العدل، وقصة وإخراج أحمد البوهي.