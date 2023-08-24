رشاد عبده: القضاء على البيروقراطية يقلل أثر الأزمة الاقتصادية.. والانضمام للبريكس حدث عظيم

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إجراءات تخفيف اثر الأزمة الاقتصادية على المواطن المصري يجب أن تصبح استراتيجيات تتبعها الدولة لفترات طويلة، حيث إن الإجراءات عمرها قصير، والتخفيف عن المواطن يحتاج إلى استراتيجيات طويلة المدى.

وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، القضاء على الفساد و البيروقراطية، و حسن اختيار القيادات، جميعها طرق إذا تم اتباعها تساهم في رفع المستوى المعيشي و الاقتصادي للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن انضمام مصر لمجموعة "البريكس" يعتبر حدثا ضخما، وعظيما، و سيؤثر بشكل كبير على تحسين آداء الاقتصاد المصري.