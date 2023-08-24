عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على أغلب الأنحاء | إعلان طارئ من الأرصاد

الأرصاد
الأرصاد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا  الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وزيرة الهجرة : نتقدم في الإعداد لبرامج الشباب والمغتربين مع اليونان وقبرص

عضو البحوث الإسلامية: مختار جمعة بدأ مسارا رشيدا للدعوة منذ توليه الأوقاف

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الإدارية 34 24
6 أكتوبر 34 23
بنهــــا 33 23
دمنهور 32 23
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 32 24
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 23
دمياط 32 24 
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 22
العريش 32 23
رفح 30 23
رأس سدر 35 26
نخل 36 21
كاترين 35 17
الطور 35 27
طابا 37 25
شرم الشيخ 39 30
الإسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 32 22
السلوم 32 22
سيوة 36 24
رأس غارب 38 27
الغردقة 39 29
سفاجا 39 28
مرسى علم 39 29
شلاتين 41 31
حلايب 36 29
أبو رماد 37 30 
رأس حدربة 36 29
الفيوم 36 23
بني سويف 36 23
المنيا 37 23
أسيوط 38 24
سوهاج 40 25
قنا 43 27
الأقصر 43 27
أسوان 44 29
الوادي الجديد 42 27
أبوسمبل 44 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 29
المدينة المنورة 46 30 
الرياض 46 31
المنامة 36 34
أبوظبى 40 31
الدوحة 43 31
الكويت 49 33
دمشق 38 20
بيروت 30 27
عمان 33 20
القدس 32 20
غزة 30 24
بغداد 43 31
مسقط 39 34
صنعاء 31 17
الخرطوم 44 29
طرابلس 31 24
تونس 37 24
الجزائر 29 22
الرباط 34 22
نواكشوط 32 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 35 18
إسطنبول 32 24
إسلام آباد 33 23
نيودلهي 36 27
جاكرتا 32 25
بكين 29 21
كوالالمبور 31 23
طوكيو 33 26
أثينا 36 26
روما 36 22
باريس 23 13
مدريد 37 20
برلين 29 19
لندن 21 12
مونتريال 21 16
موسكو 19 09
نيويورك 26 20
واشنطن 33 21
أديس أبابا 22 11
 

الأرصاد الجوية طقس حار القاهرة الكبرى طقس الجمعة أخبار حالة الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس | قرار جمهوري بتعيين المستشار فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

ارتفاع جنونى لـ الذهب عالميا.. الأصفر يبلغ أعلى مستوياته لهذا السبب

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

عضو البحوث الإسلامية: مختار جمعة بدأ مسارا رشيدا للدعوة منذ توليه الأوقاف

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

محافظ بورسعيد يبحث إنشاء محطة "بيوجاز" لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية

أسيوط تزيل 11 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة

تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى من امتحان الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

الأكاديمية الدولية للدراسات بلندن و"الميثاق العالمي" بمصر تطلقان برنامج أبطال التنمية المستدامة

تحليق 32 رحلة بالون طائر تقل 650 سائحًا بسماء الأقصر

مدير "تعليم الإسكندرية": ضرورة تطوير التعليم الفني لتخريج فني ماهر يواكب سوق العمل

ترشيحاتنا

بتكليف من رئيس هذه الدولة | مسؤول عربي كبير يزور النيجر

نشرة المرأة والصحة| سعر إطلالة هيفاء وهبي في آخر حفل.. 10 صور أثارت الجدل لـ أسما شريف منير.. علامات تحذيرية قبل الإصابة بالسكتة الدماغية

نهاية الدولار.. تحرك رسمي من مجموعة بريكس لاستخدام العملات الوطنية بالتجارة الدولية

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

بسبب رفض التفاوض.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من كارثة كبري

ضوابط التحويل من الإعدادية العامة إلى الأزهرية.. رابط التحويل الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطف الموبايل وصورها.. فيديو يوثق لموقف طريف بين فتاة وقرد بالفلبين

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

فيديو

مخبأ بعناية.. اكتشاف موبايل على وضعية التصوير بحمام السيدات بأحد بنوك الكويت

زعيم فاجنر وضع خطة انتقام حال إنهاء حياته.. ماذا فعل قبل مصرعه؟|«فيديوجراف»

فيضانات .. هل تصل سحابة سوبر سيل إلى مصر؟ فيديو

ماذا سيحدث للدولار؟ | توابع انضمام مصر للبريكس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ