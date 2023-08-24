عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عضو البحوث الإسلامية: مختار جمعة بدأ مسارا رشيدا للدعوة منذ توليه الأوقاف

صدى البلد

أعرب عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبد الله مبروك النجار، عن سعادته لوجوده مع كوكبة مباركة من علماء الأوقاف للتدارس العلمي الرشيد لمسار الدعوة الإسلامية في مرحلة جديدة من مراحل التجديد الذي بدأها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف منذ أن تولى الوزارة. 

وأشار إلى أن الدعوة الإسلامية ما كانت لتصل إلى هذه الصورة المشرفة على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي لولا أن هناك إخلاصًا في هذه القلوب العامرة التي تتشوف إلى الدعوة الرشيدة إلى الله (عز وجل) وإزالة ذلك الغبار الذي ران على وجه الدعوة الإسلامية زمنًا طويلًا حتى كاد الناس أن ينفروا منها.
وأكد النجار - خلال الاجتماع الذي عقده وزير الأوقاف لعمداء مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر- أن الدعوة إلى الله (عز وجل) كانت وظيفة فحولها وزير الأوقاف إلى رسالة وإلى مشروع علمي، وكانت ملامحها متشددة فحولها إلى مصدرعلم صحيح وتوجه رشيد إلى الله (عز وجل)، وقد كانت الدعوة إلى الله خطابة فحولها إلى سلوك دعوي شامل لكل نظم الحياة، وأدخل نور التجديد الدعوي إلى كافة شرايين الدعوة في بيوت الله (عز وجل) في المدن والقرى والنجوع مع الضبط والرقابة والمتابعة.
وأوضح أن التطوير شمل الرسائل الدعوية والموضوع الذي تحمله الدعوة الإسلامية في هذا العصر التجديدي المستنير، مشيرا إلى المزيد من المؤلفات التي أنتجتها وزارة الأوقاف ولا يمكن احصاؤها والتي تمثل زادًا علميًّا متميزًا وغير مسبوق في وزارة الأوقاف بل وفي تاريخ الدعوة الإسلامية، لأنها جمعت بين القديم والجديد، وتناولت كتب التراث بأيد وطنية وعقول مستنيرة حفظت كتب التراث وراعت التجديد، فعلى سبيل المثال كتاب (مفاهيم يجب أن تصحح) هذا الكتاب ضم كل المبادئ التي انحرف فيها بعض من ينتسبون إلى الدعوة الإسلامية، والذين حولوا دين الله (عز وجل) عن غايته الرشيدة التي أرادها الله تبارك وتعالى، فجاء هذا الكتاب ليصحح هذه المفاهيم، لم يتغافل الماضي بل جمع بين الماضي والحاضر في ضوء التجديد بدليل قوي صحيح رشيد، بطريقة تتفق مع مبادئ الإسلام ومبادئه.
وقال النجار إنه لولا وجود هذا الوطن آمن ما استطعنا أن نصلي أو نصوم أو نتعلم، أو نقدم شيئا لدين الله (عز وجل) ولذلك جعل الله (عز وجل) حب الوطن والدفاع عنه أساسا للدين وأساسًا في حفظ الأحكام الشرعية والمحافظة على أصولها.
وأكد أن المساجد في مصر حولها وزير الأوقاف إلى منارات علمية للدعوة والعلوم الإسلامية من مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية وغيرها أنشطة كثيرة أصبحت المساجد عامرة بها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس | قرار جمهوري بتعيين المستشار فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

ارتفاع جنونى لـ الذهب عالميا.. الأصفر يبلغ أعلى مستوياته لهذا السبب

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

بتكليف من رئيس هذه الدولة | مسؤول عربي كبير يزور النيجر

نشرة المرأة والصحة| سعر إطلالة هيفاء وهبي في آخر حفل.. 10 صور أثارت الجدل لـ أسما شريف منير.. علامات تحذيرية قبل الإصابة بالسكتة الدماغية

نهاية الدولار.. تحرك رسمي من مجموعة بريكس لاستخدام العملات الوطنية بالتجارة الدولية

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

بسبب رفض التفاوض.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من كارثة كبري

ضوابط التحويل من الإعدادية العامة إلى الأزهرية.. رابط التحويل الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطف الموبايل وصورها.. فيديو يوثق لموقف طريف بين فتاة وقرد بالفلبين

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

فيديو

مخبأ بعناية.. اكتشاف موبايل على وضعية التصوير بحمام السيدات بأحد بنوك الكويت

زعيم فاجنر وضع خطة انتقام حال إنهاء حياته.. ماذا فعل قبل مصرعه؟|«فيديوجراف»

فيضانات .. هل تصل سحابة سوبر سيل إلى مصر؟ فيديو

ماذا سيحدث للدولار؟ | توابع انضمام مصر للبريكس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ