مصرع 5 وإصابة ثمانية أشخاص في انهيار مبنى بالعاصمة السنغالية داكار

أعلن مسؤول حكومي إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون إثر انهيار مبنى في العاصمة السنغالية داكار.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار المبنى أو عدد الأشخاص الذين كانوا بداخله عندما وقعت الكارثة صباح الأربعاء في ضاحية روفيسك في داكار، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال بيرامي فاي، المسؤول بوزارة الداخلية في مكان الحادث، إن رجال الإطفاء انتشلوا خمس جثث من تحت الأنقاض، وتم نقل ثمانية ناجين إلى المستشفى.

وقال فاي إن التحقيقات جارية لتحديد سبب الانهيار.

وقال سكان إن الانفجار ربما يكون مرتبطا بأعمال بناء في مبنى مجاور، وصناعة البناء في السنغال تعاني من سوء التنظيم وغالباً ما يتم تجاهل بروتوكولات السلامة.