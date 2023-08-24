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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتهم الغرب بعدم احترامها لاتفاق الحبوب في البحر الأسود

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إنه لا توجد مؤشرات على احترام الغرب للجزء من اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي يؤثر على روسيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في جوهانسبرج في ختام قمة مجموعة البريكس للدول التي استمرت ثلاثة أيام: في الوقت الحالي، لا نرى هذه العلامات على تنفيذ اتفاق الحبوب، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف لافروف أنه سيجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في وقت لاحق اليوم الخميس لبحث الاتفاق.

وفي الشهر الماضي، انسحبت موسكو من الصفقة، التي سمحت بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، قائلة إن المجتمع الدولي فشل في ضمان قدرة روسيا أيضًا على شحن صادراتها من الحبوب والأسمدة بموجب الاتفاق بسبب آثار الحرب، والعقوبات الغربية.

ويهدف الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022، إلى معالجة الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء العالمية الناجمة جزئياً عن الحرب الروسية عى أوكرانيا. وتعتبر روسيا وأوكرانيا من المصدرين الرئيسيين للحبوب.

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