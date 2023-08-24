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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس المعاهد الأزهرية: تكريم طلابنا من البريد دليل على تكامل المؤسسات

صدى البلد

أكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن تكريم المتفوقين من طلاب الأزهر من جانب البريد المصري، أكبر دليل على تكامل المؤسسات مع بعضها لبناء مستقبل مشرق لأبنائنا، وحث وتحفيز الطلاب على تقديم المزيد من الجهد والتفوق، وهو ما يؤثر بالإيجاب على مصرنا الحبيبة.


جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ أيمن عبدالغني، في الاحتفالية الكبرى التي نظمها البريد المصري، لتكريم أوائل الثانوية الأزهرية والعامة والدبلومات، بحضور الدكتور أحمد منصور، الأمين العام للبريد المصري، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم، والدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد وزير التعليم للامتحانات والتقييم.


وبحث عبد الغني -وفق بيان اليوم- مع الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد وزير التعليم للامتحانات والتقييم، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، سبل التعاون بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم بشأن الدراسات الدولية والقومية والتي يشارك فيها الجانبان، مثل التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي، ودراسة بيزا التي تشارك فيها مصر لأول مرة.

 

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