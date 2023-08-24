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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. نائب محافظ قنا يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقنا


 

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، انتظام سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، للاطمئنان علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها حافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

 

قال نائب محافظ قنا ، إن المجمع يقدم العديد من الخدمات اليومية الخاصة باستخراج الأوراق المختلفة، من خلال عدة مكاتب خدمية تشمل وحدة محلية، مركز تكنولوجي، وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين ".

 

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و أشار عمر، إلي أن مجمعات الخدمات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر

.

كما تابع نائب محافظ قنا، جولته بزيارة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبي " بقرية المراشدة والتي تم رفع كفاءتها ضمن مبادرة حياة كريمة ، حيث تفقد أقسام الوحدة، واطمئن علي توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة ، كما اطمئن علي انتظام سير العمل بالوحدة ، ومستوي الخدمات الطبية المقدمة للمترددين.

 

 

ووجه نائب محافظ قنا ، بحسن معاملة المواطنين وتقديم خدمات مميزة للمرضى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.


 

قنا مجمع الخدمات الحكومية قرية المراشدة مركز الوقف الخدمات اليومية التحول الرقمي وحدة صحة الأسرة

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