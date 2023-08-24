وراء الكواليس.. خلاف كبير بين أمريكا وأوكرانيا بسبب تكتيكات الهجوم المضاد

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين ظلوا يتجادلون وراء الكواليس منذ أسابيع حول استراتيجية وتكتيكات الهجوم المضاد البطيء الذي تشنه كييف.

وأوضحت "وول ستريت جورنال”، أن التدريب المشترك على الأسلحة الذي أجرته الولايات المتحدة للأوكرانيين في الأشهر الأخيرة، هو محور النقاش بين واشنطن وكييف، والذي يهدف إلى إعدادهم لهجوم في الجنوب.

وأضافت: "يحث الجيش الأمريكي الأوكرانيين على العودة إلى التدريب المشترك على الأسلحة الذي تلقوه في قواعد الحلفاء في أوروبا، وتركيز قواتهم لمحاولة اختراق الدفاعات الروسية واختراق بحر آزوف”.

وأشارت إلي أن “كييف أجرت بعض التعديلات في الآونة الأخيرة أسابيع، لكن كلا الجانبين ما زالا يتجادلان حول كيفية إحداث فرق مع الروس في الوقت المحدود المتاح لهم قبل بداية فصل الشتاء”.

ولفتت إلي أن “القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، أعلن من بين أمور أخرى، اختلافه مع المسؤولين الأمريكيين، الذين يرون أن الغرب "لا يفهم طبيعة هذا الصراع".