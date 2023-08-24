النرويج تنضم لقائمة دول ستمد أوكرانيا بـ "إف-16"

أعلنت قناة TV2، أن النرويج قررت إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16".

وبذلك القرار ستصبح النرويج الدولة الثالثة، بعد الدنمارك وهولندا، التي تنقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا.



كان قد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام حشد في الدنمارك، إن وعده بتسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف -16؛ جعله واثقا من أن أوكرانيا قد تنهي الغزو الروسي.

وأعلنت الدنمارك وهولندا أنهما ستزودان أوكرانيا بطائرات F-16 الأولى ، ومن المقرر تسليم الستة الأولى في العام الجديد تقريبًا. ووافقت واشنطن على تسليم الطائرات قبل رحلة زيلينسكي إلى كوبنهاغن.