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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تزيل تطبيقات Cleaner الشهيرة من متجر "بلاي"

متجر بلاي Play يزيل
متجر بلاي Play يزيل تطبيقات “المنظف”

في محاولة لجعل متجر بلاي Play خاليا من البرامج الضارة والتطبيقات الغير مرغوب فيها، تستمر شركة جوجل Google في فحص التطبيقات التي يحتمل أن تكون خطرة، بل وتقوم بإزالتها من متجر تطبيق أندرويد الخاص بها.

ويشمل هذا الإجراء التطبيقات التي تقدم وعودا زائفة لمستخدمي أندرويد، من أجل توزيع ونشر البرامج الضارة، ولكن في بعض الأحيان، تواجه بعض التطبيقات الأصلية أيضا آلية الإزالة التلقائية على متجر جوجل بلاي Google Play، وفي إحدى ممارسات الإزالة الأخيرة، قامت الشركة الأمريكية بإزالة العديد من تطبيقات المنظف أو Cleaner بما في ذلك تطبيق شهير يدعى SD Maid.

 

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متجر بلاي Play يزيل تطبيقات “المنظف”


شارك مطورو هذه التطبيقات محنتهم على Reddit وأبلغوا بالإزالة المفاجئة والإنهاء الكامل للحساب من متجر بلاي Play، خاصة بالنسبة لتطبيق SD Maid، وأشاروا إلى أن سبب الإزالة هو انتهاك لـ “سياسة Stalkerware” من جوجل وهو أحد أدوات مراقبة البرامج الضارة، وبالنظر إلى ادعاء المطور، لا توجد ميزة تمكنه من انتهاك خصوصية المستخدم وجمع بياناته، حتى أن كود مصدر تطبيق SD Maid مدرج على موقع GitHub.

وأوضح المطور أن الأسباب التي أدات لإزالة تطبيق SD Maid من متجر بلاي وفقا لما ذكرته شركة جوجل في مذكراتها، جاءت كالآتي:

- سبب الإنهاء: لقد حددنا نمطا من المخاطر العالية أو إساءة الاستخدام المرتبطة بحساب المطور الخاص بك ونتخذ هذا الإجراء وفقا للقسم 8.3/10.3 من اتفاقية توزيع مطوري جوجل بلاي Google Play.

وأضافت، هناك بعض الكلمات في وصف SD Maid التي يمكن أن تجعلها تندرج ضمن الفئة المشبوهة لأدوات الإزالة الآلية، من خلال تصفح وصف تطبيق SD Maid، يمكننا اكتشاف بعض الكلمات الرئيسية التي يمكن أن تثير الدهشة، إليك مقتطف من وصفه:

• تصفح جهازك بالكامل وتعامل مع الملفات من خلال مستكشف ملفات متكامل.

• إزالة الملفات غير الضرورية من النظام الخاص بك.

• إدارة تطبيقات المستخدم والنظام المثبتة.

• اكتشاف الملفات التي كانت تنتمي في السابق إلى التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها.

• البحث عن الملفات حسب الاسم أو المحتوى أو التاريخ.

• احصل على نظرة عامة تفصيلية عن مساحة تخزين جهازك.

• تحسين قواعد البيانات.

• قم بالتنظيف الفعلي للتطبيق وإزالة الملفات المستهلكة، وهو ما يحل محل ما قد يسميه الآخرون “تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت”.

• اكتشاف الصور أو الموسيقى أو المستندات المكررة، بغض النظر عن الاسم أو الموقع.

• تشغيل الأدوات تلقائيا وفقا لجدول زمني أو عبر الأدوات.

الإنذارات المبكرة


يقول معظم مطوري التطبيقات أن شركة جوجل قد ذكرت نفس السبب وراء تعليق تطبيقات “المنظف” الخاصة بهم، ومع ذلك لم توضح الشركة الأمريكية السبب الدقيق وراء اتخاذ هذا ألإجراء، ولكن جوجل حذرت من الإرشادات الجديدة المتعلقة بتطبيقات “السلوك الخادع” بشكل عام.

لذا فأن المطورون الذين لا يشرحون الاستخدام الدقيق للتطبيقات الخاصة بها، فسوف تندرج ضمن فئة “السلوك الخادع”، وبطريقة ما تنطبق هذه السياسة على تطبيقات “المنظف” التي تسوق نفسها على أنها تطبيقات لتعزيز سرعة هواتف أندرويد وتحرير ذاكرة الوصول المؤقتة على الجهاز.

بلاي أندرويد البرامج الضارة Google Google Play متجر جوجل بلاي

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