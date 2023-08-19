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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

أثناء استخدام سماعات الرأس.. خاصية جديدة في أندرويد 14 لحماية الأذن

أندرويد 14
أندرويد 14

عندما تستمع إلى الموسيقى على هاتف أندرويد باستخدام سماعات الأذن السلكية أو سماعات الرأس التي تستخدمها، فقد ترغب في رفع مستوى الصوت قليلا حتى تتمكن من الاستمتاع بالموسيقى كثيرا، ومع ذلك، إذا كنت تستمع إلى موسيقى صاخبة جدا لفترة طويلة، فقد تؤذي قدرتك على السمع بشكل دائم، هذا هو السبب في أن الخبراء يقترحون أنه لا ينبغي عليك الاستماع إلى الأصوات العالية لفترة طويلة.


وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، توجد ميزة أمان على أجهزة أندرويد تخبرك عندما ترفع مستوى صوت الموسيقى بشكل كبير، ومع ذلك، في بعض الأحيان يميل الناس إلى تجاهل هذا التحذير، ولكن في إصدار Android 14 القادم، ستكون هناك طريقة أفضل للعناية بسمعك.

 

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ووفقا لأحدث التقارير، سيحتوي نظام التشغيل القادم من جوجل أندرويد ١٤، على ميزة تمنحك تحذيرا إذا كان الصوت الصادر من سماعات الرأس مرتفعا جدا، تهدف هذه الميزة إلى تعزيز حماية السمع.


وبالنسبة لأولئك غير المدركين، تعرض هواتف أندرويد في الاتحاد الأوروبي رسالة عند توصيل سماعات الرأس ومحاولة جعل الصوت أعلى من 85 ديسيبل، يمكن لمستخدمي أندرويد الموافق على الرسالة وجعل الصوت أعلى قليلا، ولكن ستعود الرسالة بعد أن تستمع إلى الموسيقى لمدة 20 ساعة لتذكير المستخدم بأن الصوت العالي يمكن أن يضر بسمعه.

ميزة أندرويد الجديدة لحماية السمع

تتبع ميزة تحذير مستوى الصوت الآمن على هواتف أندرويد النصائح الواردة في معيار أمان (IEC 62368-1)، المتبع لأجهزة الصوت والفيديو المباعة في الاتحاد الأوروبي، بتوصية من اللجنة الأوروبية المسؤولة عن وضع قواعد الأمان للأجهزة الإلكترونية CENELEC، لذلك تريد شركة جوجل Google ضمان الامتثال لأحدث هذه التوصيات. 

وتضع جوجل  ميزة أمان جديدة في Android 14.، والتي ستخبرك بما إذا كنت تستمع إلى الموسيقى بصوت عالٍ لفترة طويلة، وخلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I / O 2023، قدمت الشركة الأمريكية ميزة “التنبيه الصوتي بسماعة الرأس”.

وقد تمت مناقشة هذه الميزة في جلسة حول الجديد في إمكانية الوصول إليها عبر نظام أندرويد، ووفقا لـ جوجل، عند تشغيل هذه الميزة في Android 14، سيخبرك هاتفك إذا كنت تستمع إلى موسيقى صاخبة حقا من خلال سماعات الرأس لفترة طويلة جدا. 

وتعمل ميزة التنبيه الصوتي العالي لسماعات الرأس من جوجل، بدلا من استخدام مستوى صوت ثابت، تستخدم الميزة شيئا يسمى “جرعات الصوت المحسوبة” (CSDs)، ينظر فيها نظام أندرويد إلى الترددات المختلفة للصوت لمعرفة مدى ارتفاع الصوت وربما إتلافه، ويتم النظر إلى هذا بمرور الوقت لمعرفة مقدار التعرض الذي كان يجب أن يصدر صوتًا عاليًا خلال فترة 7 أيام متدرجة.

ومع الاستماع لموسيقي صاخبة، يطلق نظام Android 14 تنبيهات متنوعة عندما تصل “جرعات الصوت المحسوبة” (CSD) إلى مستويات معينة، تصدر خلالها تنبيهات للحظة قصيرة من التعرض للصوت العالي.

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