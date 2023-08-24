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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب: انضمام مصر لمجموعة بريكس خطوة جادة لتحقيق التنمية المستدامة

النائب سامي سليم
النائب سامي سليم

صرح النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بأن انضمام مصر لمجموعة البريكس بداية من 2024، خطوة مبشرة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز فرص التعاون الدولي بين دول المجموعة من خلال العملة المحلية.

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وأضاف النائب سامي سليم، أن عضوية مصر الكاملة في مجموعة البريكس بداية من عام 2024 ، تعد تتويجًا للمرحلة السابقة من العمل البناء وما اتخذته مصر من خطوات لتقوية جسور الثقة مع المجتمع الدولي، فضلًا عن أنها شهادة تعكس ثقة المجتمع الدولي في استقرار مصر الاقتصادي والسياسي.

وأضاف سامي سليم، أن القرار سيخلق فرص أعظم للتعاون مع الدول المدعوة للانضمام لـبريكس، لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي، وتحقيق مصالح دول الجنوب.


وانضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل بامابوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورج.

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