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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تامر أمين: انضمام مصر لتجمع البريكس خبر مبشر بالنسبة للاقتصاد

تجمع البريكس
تجمع البريكس

علق الإعلامى تامر أمين، على دعوة مجموعة البريكس التى يمثل اقتصادها ثلث اقتصاد العالم، اليوم لمصر الانضمام إلى المجموعة رسيما فى يناير 2024، قائلا: "الأمر متعلق بمستقبل مصر".

 

وأضاف تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، الأحداث العالمية الفترة الماضية تشير إلى إعادة تشكيل القوى الاقتصادية فى العالم وتغير الخريطة السياسية العالمية.

 

وأوضح الإعلامى تامر أمر، أن تغير الخريطة السياسية حول العالم يتبعه مباشرة تغير الخريطة الاقتصادية وتتشكل تكتلات ضخمة، معقبا: "الشاطر اللى يصنع له مكانة وسط التكتلات الاقتصادية".

 

وتابع أمين: خبر انضمام مصرى لتجمع البريكس مفرح وأمر مبشر بالنسبة لمستقبل الاقتصاد السنوات القادمة، لافتا إلى أنه من ضمن مميزات تجمع البريكس هو السعى لعدالة توزيع التنمية، بخلاف ما تفعله الدول الاستعمارية التى تسيطر على الاقتصاد حاليا.

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خبير اقتصادي: انضمام مصر لمجموعة البريكس تزيد من فرص الاستثمار

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مكاسب عديدة لمصر.. محمد محمود: تحالف البريكس نواة مهمة في تغيير السياسة الدولية

الدكتور مصطفى مدبولى

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز التعاون بين مجموعة البريكس ودول أفريقيا بهدف تحقيق المصالح المشتركة بما يسهم فى إطلاق الطاقات غير المستغلة فى القارة الأفريقية.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمة مصر أمام قمة مجموعة بريكس في جوهانسبرج، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تستند فى رؤيتها فى ضوء رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى للتنمية "النيباد" إلى دفع معدلات التكامل الاقتصادى والعمل على تسريع تنفيذ اجندة التنمية الافريقية 2063.

أجندة التنمية الأفريقية الإعلامي تامر أمين التكامل الاقتصادي التكتلات الاقتصادية تجمع البريكس

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