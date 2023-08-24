خبير اقتصادي: انضمام مصر لمجموعة البريكس تزيد من فرص الاستثمار

أكد الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي، أن تجمع بريكس يمثل تعاونًا للدول النامية الصاعدة، وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وأوضح أن هذا التكتل واعد للغاية، حيث يُعد قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية على مستوى العالم، ويضم أكبر دولتين مصنعين في العالم.

وأضاف محمد شادي، خلال مشاركته في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت على قناة دي ام سي، أن اقتصاديات الدول الأعضاء في مجموعة بريكس تُمثل إنتاجًا بقيمة 25 تريليون دولار، وتشكل أكبر تكتل يحقق معدل نمو، وتمتلك 20% من احتياطي العالم من النفط، و25% من احتياطي الغاز الطبيعي.

وفيما يتعلق بما ستحققه مصر من الانضمام لبريكس، أشار محمد شادي إلى أن المستثمر المصري عندما يستثمر في دولة من مجموعة بريكس، سيعامل كمستثمر محلي في تلك الدولة، مما سيزيد من فرص الاستثمارات بين مصر والدول الأعضاء في التكتل، موضحا أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات بين مصر والدول الأعضاء في بريكس.