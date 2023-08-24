مكاسب عديدة لمصر.. محمد محمود: تحالف البريكس نواة مهمة في تغيير السياسة الدولية

قال محمد محمود باحث في شئون الاقتصاد إن تحالف البريكس يسعى لكسر الهيمنة الغربية على الساحة الدولية، وخصوصًا في ظل توجه دول البريكس لتخفيض التعامل بالدولار ، وخصوصًا في ظل تأكيد الرئيس الروسي على نيته بالتخلى عن التعامل بالدولار الأمريكي ، كما أن بنك التنمية الجديد يعد نتاج جهود البريكس في تقديم حلول بديلة على الساحة الدولية حيث يتم تقديم بنك التنمية الجديد على أنه بديل للبنك الدولي و صندوق النقد الدولي ، وبالتالي قد يلعب الكيان الجديد دوراً مهماً في دعم الدول النامية .

أضاف أن هناك تحديات ليست بالقليلة فالبرازيل على سبيل المثال ضد إثارة الغرب فيما يتعلق بتحالف البريكس كما أن الهند تتحفظ على الدور الصيني في المجموعة وخصوصًا في ظل خلاف حدودي بينهم ، كما أن روسيا منشغلة بالفعل في الحرب الروسية الأوكرانية وهناك عقوبات اقتصادية بالفعل مطبقة على روسيا .

لافتا إلى أن البريكس في النهاية وبالرغم من هذه العوامل قد يشكل نواة هامة في تغيير السياسة الدولية خلال العقود القادمة، البريكس لديها نقاط يمكن البناء عليها كتكتل اقتصادي واعد حيث أن دول البريكس تمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقريبًا بالإضافة إلى مجموع سكان البريكس يمثل نحو 40%تقريبًا من إجمالي عدد سكان العالم ، وبانضمام الدول الست الجديدة سيزيد الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة بنحو أكثر من 10%

وبالحديث عن انضمام مصر لمجموعة البريكس قال الباحث في شئون الاقتصاد أن هناك فرص كبيرة يمكن أن يستفيد منها الطرفين ومنها التعاون في مجال السياحة والعلوم و توطين التكنولوجيا و زيادة التبادل التجاري وخصوصًا في إطار اتجاه الدول الأعضاء لزيادة الاعتماد على العملات المحلية فى تسوية المدفوعات البينية بين الدول الأعضاء وبعيدا عن الدولار ، والانضمام للبريكس أمر يعكس وزن مصر ولكن في نفس الإطارلا يزال الطريق طويل امام تحقيق طموحات دول المجموعة .