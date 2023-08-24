عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الملكة صفصف ومحمد رمضان على السجادة الذهبية لحفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

أبطال جعفر العمدة
أبطال جعفر العمدة

مازال توافد عدد كبير من نجوم الفن مستمر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين منهم سلوى عثمان، ليلى عز العرب، جيهان عبد الله، لطفي لبيب، جومانا مراد، رشوان توفيق، نجلاء بدر، نرمين الفقي، منة شلبي وغيرهم. 

 

وحرص أبطال جعفر العمدة وهالة صدقي التي جسدت شخصية الملكة صفصف بالعمل ومحمد رمضان والمخرج محمد سامي على التقاط الصورة على السجادة الذهبية لمهرجان القاهرة للدراما.

 واستقبلت جومانا لطفي بترحاب كبير على السجادة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، وحرصت على إلقاء التحية على المصورين والحضور.

 وكانت قد أعلنت نقابة المهن التمثيلية، موعد انطلاق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في "نورث سكوير مول" بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فعاليات حفل StarScrapers Awards نسخة الدراما، وهو حدث سنوي ضخم يتم إقامته للمرة الأولى بمدينة العلمين الجديدة .

 

 ويحتضن مهرجان القاهرة للدراما، تحت رعاية مهرجان العلمين الجديدة الذي تقوم بتنظيمه شركة كاونسل ماسترز، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع انحاء الوطن العربي. 

 

ويستضيف StarScrapers Awards في افتتاح أولى دوراته النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما"؛ في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتكريم أبرز الشخصيات والفنانين الذين أثروا في تاريخ الدراما المصرية، ومنح جوائز لأفضل الأعمال الدرامية وصناعها خلال عام 2023. 

 

يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية-الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية؛ وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما حفل إفتتاح مهرجان القاهرة لطفي لبيب محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

ثورة تصحيح في الزمالك| السر وراء إيقاف المسئولين العشرة في النادي.. قرارات نارية للجنة الثلاثية

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

الكشف عن أكبر مشروع مصري بالقرب من الجيزة بتكلفة 500 مليار جنيه

موضوعات متعلقة

50 صورة من السجادة الحمراء لمهرجان الدراما في العلمين الجديدة| شاهد

استقبال حار من جومانا مراد لـ لطفي لبيب على سجادة مهرجان القاهرة

بدء توافد نجوم الفن على حفل مهرجان الدراما بالعلمين الجديدة

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن عن مفاجأة بالمؤتمر الصحفي.. غداً

جولة عروض دولية للفيلم القصير ترينو خلال شهر أغسطس

مؤلفات جديدة في حفل ثنائي العود على مسرح قصر الأمير طاز

قبلات وأحضان.. استقبال حار من سلوى محمد علي لـ أنوشكا

تامر عبدالمنعم عن ملتقى أفلام المحاولة: مشروع أثبت نجاحه خلال السنوات السابقة

ترشيحاتنا

أمين الفتوى يحذر من السحرة والدجالين: يستغلون الأموال وينتهكون الأعراض

فقدان الوزن.. أستاذ أمراض باطنة يضع روشتة لعلاج مرض السكر

الخارجية الروسية تكشف أهمية انضمام مصر وإثيوبيا إلى بريكس

الأمين المساعد لحزب التجمع لـ صدى البلد: اتفاق حول قوانين الأحوال الشخصية والحبس الاحتياطي والتأمين الصحي في الحوار الوطني لإرسالها لمجلس النواب.. وخلاف لم يحسم حتى الآن بشأن شكل النظام الانتخابي

مفاجأة من الحكومة تهوي بأسعار الذهب خلال الأيام القادمة.. ماذا فعلت؟

عقوبته السجن لمدة عام.. السعودية تحذر من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب تأجيل المدارس.. روشتة طبية لمنع انتشار فيروس إيريس

50 صورة من السجادة الحمراء لمهرجان الدراما في العلمين الجديدة| شاهد

طعم حكاية .. طريقة عمل فشار بالسكر والعسل

هؤلاء الاشخاص الاكثر عرضه للإصابة بالسرطان

فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

تفاصيل قرارات جمهورية اليوم في هذا الشأن .. فيديو

مشهد مرعب .. شاب عربي يحمّم أسدًا في مغسلة سيارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ