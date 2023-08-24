بعد انضمام مصر وإثيوبيا.. دولة أفريقية توجه طلبا إلى بريكس

طالبت دولة أفريقية بالانضمام إلى منظمة بريكس، بعد ساعات قليلة من إعلان المنظمة عن ضم ست دول إليها، بينهم مصر وإثيوبيا.

وقال كونستانتينو تشيفينجا النائب الأول لرئيس زيمبابوي، اليوم الخميس إن بلاده تريد الانضمام إلى دول البريكس.

وأشار تشيفينجا إلى أن البريكس تلعب دورا لتحقيق الاستقرار في العالم وأفريقيا، ويمكن لزيمبابوي أن تجلب إلى المنظمة تجربتها في مقاومة العقوبات الغربية، بحسب تصريحاته لوكالة تاس الروسية.

وتوصل زعماء دول البريكس إلى قرار بقبول بتوسيع المنظمة وقبول ستة دول هي مصر وإثيوبيا والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين، وستفعل العضوية رسميا اعتبارا من الأول من يناير 2024.