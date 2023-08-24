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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف موعد الإفراج عن الأصول الروسية المجمدة.. تفاصيل

الأصول الروسية
الأصول الروسية

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الأصول الروسية في أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ستبقى مجمدة حتى تدفع روسيا ثمن الضرر الذي لحق بـ أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، في بيان عقب اجتماع لمستشاري الأمن القومي للدول الخمس: "أكد مستشارو الأمن القومي أن الأصول السيادية الروسية في الولايات القضائية لهذه الدول ستبقى مجمدة حتى تدفع روسيا الأضرار التي لحقت بأوكرانيا”.

وأضاف البيان: “أكد ممثلو الدول الخمس الحليفة عزمهم على مواصلة دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا طالما استغرق الأمر، وكذلك المساهمة في استعادته”.

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كما ناقش كبار المسؤولين الوضع في النيجر وعددا من القضايا الأخرى المدرجة في جدول أعمال منطقة المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط.

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