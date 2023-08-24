بشرط واحد.. روسيا تعلن موقفها من استئناف صفقة الحبوب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن روسيا لن تعود إلى صفقة الحبوب إلا إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي.

وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، كرر لافروف موقف موسكو، الذي عبر عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن موسكو مستعدة للعودة للمشاركة فيها فقط إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات تجاه روسيا”.

وفي وقت سابق، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستواصل الجهود لحل الأزمة الأوكرانية واستئناف صفقة الحبوب.

وأضاف أردوغان في خطاب للأمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "سنبذل جهودا لاعادة فتح ممر الحبوب بشروط عادلة تفي بتوقعات جميع الأطراف، لأننا نؤمد بوجود عالم أكثر عدلا، لافتا إلى أن تركيا ستعمل بنشاط أيضا من أجل تسوية الصراع في أوكرانيا.

وأشار إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تبذل جهودًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا: "سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على آمال السلام".