إعلان مفاجئ من الأمم المتحدة بشأن هجمات الطائرات المسيرة على مدن روسيا

قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء قصف المنطقة الحدودية الروسية وضربات الطائرات المسيرة على مدن البلاد.

وشددت ديكارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن، على أن مثل هذه الأعمال ضد السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي.

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن الأمم المتحدة تعارض الضربات على البنية التحتية المدنية وتريد وقفها فورا.

جاءت تصريحات حق، تعليقا على هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على العاصمة الروسية موسكو.

وقال حق، في إفادة صحفية: "ليس لدينا معلومات مباشرة حول الهجوم.. ولكن من الواضح أننا ضد أي هجمات على الأهداف المدنية، أينما نفذت. على سبيل المثال، إذا كانت هناك ضربة على أهداف مدنية في موسكو، فإننا نعارضها ونريد أن تتوقف".