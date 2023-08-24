الصين تبعث برسالة تحذير لدول العالم بسبب روسيا وأوكرانيا

قال مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، تشانج جون، اليوم الخميس، إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يحث روسيا وأوكرانيا على ضبط النفس والتسوية والبحث عن فرص لتحقيق السلام، وليس صب الزيت على النار.

وقال تشانج جون: "نعتقد أنه يتعين على المجتمع الدولي تشجيع الأطراف على ممارسة ضبط النفس والهدوء والتواصل مع بعضهم البعض من خلال التوصل إلى توافق وتوجيه دعوات أعلى للسلام والمفاوضات والبحث عن فرص لتنفيذ مبادرات السلام المختلفة".

وأضاف: “يجب على المجتمع الدولي تهيئة الظروف لمفاوضات السلام وتجنب صب الزيت على النار واتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى خروج الحرب عن نطاق السيطرة”، محذرا من أن "أمن جميع الدول مترابط".

وقال مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي: "لقد أظهرت الأزمة الأوكرانية مرة أخرى أن الانقسام إلى كتل بحثا عن الأمن المطلق لا يجدي نفعا، ومثل هذا النهج لن يساعد في حل الأزمة، بل على العكس من ذلك، سيجلب عدم استقرار لا نهاية له في المنطقة".