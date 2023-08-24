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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شبه جزيرة القرم أو الانهيار.. زيلينسكي يقود أوكرانيا نحو المجهول

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، اليوم الخميس، إنه لا يمكن لـ أوكرانيا أن توجد بدون شبه جزيرة القرم.

 

وأوضحت أن “شبه جزيرة القرم تحتل موقعا استراتيجيا في البحر الأسود.. ستهيمن الدولة التي تمتلك شبه جزيرة القرم على منطقة شمال البحر الأسود اقتصاديًا وعسكريًا”.

 

وأضافت أن “الصيغة الوحيدة الممكنة لبقاء دولته في الوقت الحالي بالنسبة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي هي: "شبه جزيرة القرم أو الانهيار".

 

وأشارت إلي أن "شبه جزيرة داخل روسيا ستكون بمثابة خنجر ذي حدين يستهدف أوكرانيا".

وأعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي مرارا وتكرارا عن رغبته في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين القوات الخاصة التي نفذت عملية على المنشآت الروسية في شبه جزيرة القرم في وقت مبكر من اليوم.

 

قال زيلينسكي: “لم تقع إصابات من جانبنا، وهي أخبار جيدة”، مضيفا أنه “سيتلقى تقريرا عن العملية الخاصة في وقت لاحق”.

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ويبدو أن الهجوم واحد من أكثر عمليات القوات المسلحة الأوكرانية تعقيدا وطموحا حتى الآن ضد المنشآت العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم.

أوكرانيا شبه جزيرة القرم زيلينسكي

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