خبر صادم من الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا ضد روسيا

كشفت مصادر أمريكية اليوم الخميس، عن خبر صادم بشأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقالت مصادر أمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه من غير المرجح أن تواصل واشنطن ذات وتيرة الدعم لأوكرانيا في عام 2024.

وأضافت المصادر التي لم تكشف الصحيفة عنها، أن المعدات التي تم تسليمها إلى أوكرانيا كانت كافية لشن الهجوم المضاد.

وتعد الولايات المتحدة الداعم الأكبر لأوكرانيا ضد روسيا، في الحرب التي اندلعت في فبراير من العام الماضي 2022.

ومن المنتظر أن تشهد الولايات المتحدة العام المقبل 2024 الانتخابات الرئاسية، ويسعى الرئيس السابق دونالد ترامب، للعودة مجددا إلى البيت الأبيض فيما لم يفصح الرئيس الحالي جو بايدن عن نيته بشأن الترشح من عدمه.