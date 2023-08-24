قرار جديد من الحكومة الألمانية بشأن دعم أوكرانيا ضد روسيا

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الخميس، عن قرار جديد بشأن دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وقالت الحكومة الألمانية إنها ستزود أوكرانيا لأول مرة بصواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه يوم 9 أغسطس الجاري، إن ألمانيا وأوكرانيا اتفقتا على توريد أنظمة صواريخ باتريوت إضافية للدفاع الجوي إلى كييف.

وأضاف زيلينسكي: "اليوم هناك أخبار جيدة من ألمانيا - بالضبط ما اتفقنا عليه مع المستشار الألماني أولاف شولتز هناك أنظمة باتريوت إضافية. شكرا جزيلا لك، أولاف، إنها ضرورية للدفاع عن شعبنا".