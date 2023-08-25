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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو أديب يوجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب

عمرو اديب
عمرو اديب

علق الاعلامي عمرو أديب  على حفل “ليلة الدموع” في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه بموقع تويتر.

وكتب عمرو اديب :"وعندما صعدت شيرين على المسرح فى ليله الدموع تحول نجاح هذا الحفل الى هيستريا تجتاح العالم العربى كله . غناء متميز من اول دقيقه فى هذا الحدث الغنائى المبتكر هكذا ممكن تكون الدموع ممتعه والاحزان تتحول الى ترياق للقلب . صريخالجمهور من القلب يمس كل مشاهد . ببساطه شكرا لفناني الدموع".

وظهرت شيرين عبد الوهاب بشكل مختلف، وخسرت الكثير من الوزن، مرتدية فستان أزرق اللون، وقدمت مجموعة من أغنياتها الشهيرة. 

 وكانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد كشفت، عن تنظيمها حفل غنائي جديد، مساء الخميس  بجدة، تحت عنوان ليلةالدموع، بمشاركة عدد كبير من المطربين المصريين. 
 

ويضم الحفل عددا كبيرا من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين، وهم أحمد سعدوتامر عاشور وحمادة هلال وادم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم، ومن المقرر إقامته يوم الخميس الموافق 24 أغسطس،مع بدء طرح تذاكر الحفل للجمهور الاثنين.

كان المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلن عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو،بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك: «الحقيقة لم نكتفِ من أداء الفنان الكبير محمد الحلو، لذلكوجهت شركة بنش مارك الرائدة، بعمل حفلة طربية يوم 1 سبتمبر في المملكة».

أحمد سعد الإعلامي عمرو أديب الهيئة العامة للترفيه بالسعودية الفنان الكبير محمد الحلو طارق الشيخ

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