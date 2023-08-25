المستشار ناجي شحاتة : حرق المجمع العلمي يعكس قلة وعي الشباب بتاريخهم

قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن حرق المجمع العلمي والاعتداء على مؤسسات الدولة يعكس قلة وعي الشباب بتاريخ بلدهم، لأنهم لا يعرفون أن المجمع يحتوي على وثائق وخرائط تمس أمن وتاريخ البلد.

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "فوجئت أن هناك فرحًا كبيرًا من الشباب باشتعال النيران في المجمع العلمي وقذف رجال الشرطة بقنابل مولتوف التي كانوا يصنعونها".

وتابع، أن ما شككه أن هؤلاء الشباب فيهم شيء غير مظبوط ويتعاطون مواد منشطة أنهم في عز الشتاء كانوا يقفون بأجساد نصف عارية في الشارع وهذا يعطي انطباع أن الأمر غير طبيعيًا.

وأشار إلى أن هؤلاء الشباب كانوا يعقتدون أنهم يقدمون الشيء الصح، كيف وهم يهدون تاريخ البلد، و ما علاقتهم بالشرطة ولو سألت أي شاب منهم أنت دخلت قسم يقول لا فما سر عداوتك معهم فلابد أن يكون هناك يد أعلى من يده توجهه.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.