اليوم.. مدحت صالح وفايا يونان يفتتحان الدورة 31 من مهرجان القلعة

يستعد كل من مدحت صالح وفايا يونان مساء اليوم لافتتاح الدورة 31 من مهرجان القلعة في تمام الساعة العاشرة مساء.



ومن المفترض أن تبدأ فايا يونان بغناء فقرتها والتي تقدم فيها العديد من أشهر أغانيها بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني المصرية التي تقدمها على المسرح ومنها أغاني للكينج محمد منير وشادية.



فيما يقدم الفقرة الثانية المطرب مدحت صالح الذى يلتقى جمهور محكي القلعة في هذا التوقيت من كل عام.



ويقدم مدحت خلال حفل اليوم مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني زمن الفن الجميل التي يقدمها لنجوم الأبيض وأسود مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب ومحمد فوزي.





تفاصيل الدورة 31 من مهرجان القلعة

وكشف خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل مهرجان القلعة، و الذي سيقام يوم الجمعة القادمة بواسطة الفنان مدحت صالح وفايا يونان.

وقال "داغر"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، إن كبار النجوم انتبهوا تحديدا بأخر مهرجان في أواخر عام 2022، عندما تم نقل حفلهم عن طريق المتحدة، معقبا: "اتشاف قوي في العالم و النجوم بقوا حابين يغنوا بمهرجان القلعة، خاصة أن جمهوره يختلف تماما عن أي جمهور أخر".

وأوضح "داغر"، أن أسعار تذاكر الحفل مرتبطة بتذكرة دخول القلعة، و التي قيمتها 60 جنيه ، منوها إلى أن الحاضر يستطع حضور حفلتين أو فقرتين.