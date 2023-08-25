دينا الشربيني تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت دينا في الصور بإطلالة متميزة مرتدية تيشرت أبيض، ومعتمدة على المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

تألقت الفنانة دينا الشربيني، وذلك خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة.

خطفت دينا الشربيني الأنظار في الحفل بإطلالة ملفتة و راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأخضر و الأزرق و بشق من الجانب كشف عن ساقيها.

انتعلت دينا الشربيني حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دينا الشربيني على تسريحة شعر متناسقة مع إطلالتها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.