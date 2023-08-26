"مصر أكتوبر" يجتمع لتحديد موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة .. اليوم

قرر حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، الدعوة لعقد اجتماع المكتب التنفيذى واللجنة العليا لقياداته، مساء اليوم السبت، في مقر الأمانة العامة للحزب بالتجمع الخامس، لدراسة إمكانية الدفع بمرشح أو إعلان تأييد أيا من المرشحين الآخرين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

يأتى ذلك إيمانا من حزب مصر أكتوبر برئاسة جيهان مديح، بأهمية الاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وبالتزامن مع إعلان عدد من الشخصيات عزمها الترشح لمنصب الرئيس.

أكد حزب مصر أكتوبر، أنه أيا كان موقفه فيدعو الجميع إلى ضرورة المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام، لا سيما ونحن بصدد استكمال جهود الانطلاق إلي الجمهورية الجديدة.