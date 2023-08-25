سقوط عصابة سرقة التوك توك بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة، والإتجار فى متحصلات نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى - عدد من الطلقات - سلاح أبيض).

و بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 4 وقائع بدائرة مركزى شرطة (رشيد - إدكو) وأرشدوا عن المسروقات ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.