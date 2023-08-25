صفقه بـ18 مليون جنية.. الداخلية تضبط 182 ألف قرص مخدر بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 182 ألف عقار مخدر بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح) بالإتجار فى العقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك.. وبالتفتيش عُثر على (عدد 182,000 قرص لعقار "ترامادول" المخدر).

بمواجهة المتهمان بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدامهما للسيارتين فى النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (18,200,000) ثمانية عشر مليون ومائتى ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.